Депутаты предлагают ужесточить наказание за создание угрозы массового заражения людей: за это можно будет угодить в тюрьму. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

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