Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Депутаты предлагают ужесточить наказание за создание угрозы массового заражения людей: за это можно будет угодить в тюрьму. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

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Крашенинников анонсировал поправки в КоАП о нарушении карантина здоровыми гражданами

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В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

РБК05:28

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ТАСС09:44

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

РИА Новости06:44

«Людям в карантине надо помогать, а не штрафовать», — мнение

REGNUM07:55

Шесть лет тюрьмы за «левую» таблетку

Российская газета00:51
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Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
РЕН ТВ 09:32
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Происшествия

СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе

Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
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Политика

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
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Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Lenta.ru 23 марта в 11:55
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
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«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус

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Фонтанка.Ру 08:20
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
РИА Новости 08:45
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Футбол

«Барселона» может продать восемь футболистов

Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:17
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РИА Новости вчера в 10:21
Футбол

Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Спорт-Экспресс 07:32
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Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
RT на русском 10:22
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 23 марта в 09:41
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей, способных без поломок преодолеть свыше 400 тысяч километров.
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Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:34
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Биатлон

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине

Чемпионат вчера в 06:34
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