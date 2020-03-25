Коронавирус
Газета.RuВ Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Депутаты предлагают ужесточить наказание за создание угрозы массового заражения людей: за это можно будет угодить в тюрьму. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
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Крашенинников анонсировал поправки в КоАП о нарушении карантина здоровыми гражданами
Парламентская газета07:55
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