Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

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