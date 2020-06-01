Общество
Газета.RuВ Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Футбол
«Рубин» объявил об уходе Александра Ташаева из клуба
Полузащитник Александр Ташаев покидает «Рубин» в связи с истечением срока аренды, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 06:06
Общество
В Республике Алтай выявили шесть новых случаев коронавируса
В пяти случаях зараженные контактировали с ранее заболевшими коронавирусом.
RuNews24.ru 28 мая в 23:40
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым
Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 09:14
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Общество
В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах
31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
Авто
Названы автомобили с самыми не надежными моторами
32CARS.ru 03:44
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 28 мая в 17:37
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК 10:15
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала эротическое фото
Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала фотографию откровенного содержания в личном аккаунте в Instagram.
Слово и Дело 06:48
Космос
Загадочная аномалия ослабляет магнитное поле Земли
Мир новостей 29 мая в 04:03
Армия и оружие
ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:10
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд руб
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ 20:01
Экономика
Petropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП
Petropavlovsk уже является одной из крупнейших золотодобывающей компанией в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области.
Вести.Ru 20:03
Наука
Странную особенность коронавируса обнаружили учёные
Цензуры.Нет 07:37
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Петербуржцы оценили расходы на будущее своих детей в 9,5 млн рублей
Аналитики дочерней компании Сбербанка провели исследование, чтобы узнать, считают ли родители нужным откладывать деньги на будущее своих детей.
Online47.ru 19:34
Общество
Алтай откроют для туристов 22 июня
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
Политика
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
Рамблер вчера в 10:48
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06