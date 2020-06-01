Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

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