Общество
Газета.RuВ Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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с чего всё началось
Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:28
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