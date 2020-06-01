Общество
Газета.RuПравительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
В правительстве добавили, что законопроект отклонен. Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.
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с чего всё началось
Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:28
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