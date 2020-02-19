Политика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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Внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.
Государственная Дума РФ08:48

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Госдума намерена отменить любую комиссию при оплате услуг ЖКХ

REGNUM09:55

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Газета.Ru07:57

При оплате услуг ЖКХ могут отменить комиссии

Российская газета08:42

В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

RT на русском08:26

В Госдуму внесли проект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец08:25

Законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ внесен в Госдуму

ТАСС08:19

В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

РБК09:37
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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