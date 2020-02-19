Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.

с чего всё началось

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

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