Политика
Вести.RuВ Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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с чего всё началось
Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.Государственная Дума РФ08:48
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Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
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В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
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Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ
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Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
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