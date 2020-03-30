Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС14:44

Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн

РБК16:07

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В ГД внесены поправки о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

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