Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

РИА Новости21:16

Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС14:44

Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму

Коммерсантъ17:50

Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн

РБК16:07

В ГД внесены поправки о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Российская газета15:21

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфакс14:17

В Госдуме определили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

REGNUM21:48
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