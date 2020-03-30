Экономика
BFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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Гаджеты
Озвучена цена смартфона Honor 30S
Политика
Путин с Трампом обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры совместно с американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Режим самоизоляции введен в Коми
С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий на продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года
На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 13,99%, до $21,87 за баррель.
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго
По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Общество
В Италии российские военные помогли продезинфицировать три пансионата
В городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса
Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
Кино
Появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Общество
В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Новый Калининград В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции.
Общество
Режим самоизоляции введен в 17 регионах России
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
Технологии
Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом
Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Космос
Российский «Экспресс-АМ6» сломался
Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений
Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
Происшествия
В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса
В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
В Свердловской области ввели карантин по COVID-19
Екатеринбург, 30 марта 2020, 17:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе карантин по коронавирусу.
Общество
В Подмосковье введен режим самоизоляции из-за коронавируса
Обязательный режим самоизоляции ввели для всех жителей Подмосковья вне зависимости от возраста, соответствующий указ подписал губернатор Андрей Воробьев.