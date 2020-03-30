Экономика
ИзвестияГосдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
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В Думу внесли поправки о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Российская газетавчера в 15:21
Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму
Коммерсантъвчера в 17:50
Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфаксвчера в 14:17
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