Экономика
BFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Происшествия
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне распространения нового коронавируса в мире.
Общество
Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции
«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Политика
Трамп отказался бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл
Дональд Трамп заявил, что США не планируют оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и Меган Маркл.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии за последние сутки, общее количество заболевших превысило 100 тысяч, передает National Post со ссылкой на статистику Агентства гражданской защиты Италии.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Гаджеты
Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны
Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.
Здоровье
Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Происшествия
В Алтайском крае выявили первый случай коронавирусной инфекции
Барнаул, 30 марта 2020, 06:05 — REGNUM Первым пациентом на территории Алтайского края, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, стала женщина, недавно вернувшаяся домой из Доминиканской Республики, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Экономика
Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса
Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок
Многоразовые медицинские маски можно использовать повторно только после обработки, сообщили в Роспотребнадзоре.
Общество
В Липецкой области до 14 апреля введена всеобщая самоизоляция
Глава Липецкой области подписал постановление о введении режима всеобщей изоляции до 14 апреля.
Происшествия
Восемь курян находятся под подозрением на заражение коронавирусом
Восемь пациентов из Курской области находятся под подозрением на заражение коронавирусом.
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым
Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Финляндия продлевает чрезвычайное положение до середины мая
Ограничительные меры в Финляндии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса будут продлены до 13 мая, заявила премьер-министр страны Санна Марин 30 марта на пресс-конференции журналистам.
Общество
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
Здоровье
Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса
Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.