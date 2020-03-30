В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

Политика Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне распространения нового коронавируса в мире.

Общество Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции «Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии за последние сутки, общее количество заболевших превысило 100 тысяч, передает National Post со ссылкой на статистику Агентства гражданской защиты Италии.

Гаджеты Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.

Происшествия В Алтайском крае выявили первый случай коронавирусной инфекции Барнаул, 30 марта 2020, 06:05 — REGNUM Первым пациентом на территории Алтайского края, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, стала женщина, недавно вернувшаяся домой из Доминиканской Республики, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Финляндия продлевает чрезвычайное положение до середины мая Ограничительные меры в Финляндии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса будут продлены до 13 мая, заявила премьер-министр страны Санна Марин 30 марта на пресс-конференции журналистам.