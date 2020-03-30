Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС14:44

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Наша версия09:03

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

BFM.ru14:10

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ФедералПресс14:54
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
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Многоразовые медицинские маски можно использовать повторно только после обработки, сообщили в Роспотребнадзоре.
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В Липецкой области до 14 апреля введена всеобщая самоизоляция

Глава Липецкой области подписал постановление о введении режима всеобщей изоляции до 14 апреля.
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Восемь пациентов из Курской области находятся под подозрением на заражение коронавирусом.
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Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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