Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать698

Подробнее о событии

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17

В Госдуме определили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

REGNUMвчера в 21:48

Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 17:50

Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн

РБКвчера в 16:07

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

РИА Новостивчера в 21:16

Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАССвчера в 14:44

Миллионеров пенсионного возраста могут освободить от НДФЛ по вкладам

Время Бухгалтеравчера в 05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Происшествия

Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина

Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
РИА Новости 00:07
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости вчера в 04:46
Общество

В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Дождь вчера в 14:17
Общество

В Китае зафиксирован резкий рост важнейших экономических индикаторов

В Китае выросли индексы производственного сектора и деловой активности сферы услуг.
Московский Комсомолец 00:38
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 15:49
Кино

Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»

Kinonews.ru вчера в 17:28
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru вчера в 18:27
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Здоровье

Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Ведомости вчера в 10:47
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 13:51
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Армия и оружие

В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Известия 00:21
Авто

Автодилеры попросили Мишустина не сажать СТО на карантин

Автодилеры просят не приостанавливать деятельность сервисов, осуществляющих техническое обслуживание и срочный ремонт автомобилей, а также разрешить продажу сопутствующих ремонту товаров (автомобильных масел, шин и запчастей) при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Deita.ru 00:45
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное