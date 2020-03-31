с чего всё началось

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

Футбол Глушаков рассказал о приглашении Месси выступать за «Барселону» Глушаков пообщался и обменялся с Месси футболками после товарищеского матча сборных России и Аргентины в ноябре 2017 года, когда команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:1.

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Авто Началось производство бюджетного аналога Nissan X-Trail Цены на новинку пока не объявлены, но, по предварительным данным, Venucia Star будет стоить от 149900 юаней, что на 25% дешевле актуального Nissan X-Trail.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

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Энергетика Цены на нефть растут после минимальных значений накануне Утром 31 марта отыграли на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель и майские фьючерсы на WTI в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи.

Общество В Самарской области вводится режим полной самоизоляции Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.

Общество Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.