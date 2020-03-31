Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Поправки в Налоговый кодекс, прописывающие, как именно будут взиматься предложенные президентом налоги на доходы с вкладов и вложений в облигации на сумму свыше 1 млн рублей, выложены
 в базе Госдумы.
Forbesвчера в 16:45

Подробнее о событии

Облигации, «Татнефть», J&J: за какими котировками следить сегодня

РБК02:21

Комитет Госдумы поддержал законопроект о налоге на доходы по вкладам

Газета.Ru03:18

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

РИА Новостивчера в 21:16

Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 17:50

Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАССвчера в 14:44

В России от налога освобождаются дивиденды до 62,5 тыс. рублей

REGNUM02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Футбол

Глушаков рассказал о приглашении Месси выступать за «Барселону»

Глушаков пообщался и обменялся с Месси футболками после товарищеского матча сборных России и Аргентины в ноябре 2017 года, когда команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:1.
РИА Новости 02:59
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

По данным издания Metro, в Британии у 17 человек, посетивших похороны родственницы в городе Хейлсовен, выявили или подозревают коронавирус, передает "Лента.ру".
Инфорос 03:24
Здоровье

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Спорт

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН вчера в 08:36
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

В понедельник, 30 марта, Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в инстаграм в live-режиме поведал о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном.
ГЛАС.RU вчера в 04:33
Авто

Началось производство бюджетного аналога Nissan X-Trail

Цены на новинку пока не объявлены, но, по предварительным данным, Venucia Star будет стоить от 149900 юаней, что на 25% дешевле актуального Nissan X-Trail.
Новые автомобили 01:17
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
3DNews 02:57
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Шоу-бизнес

После обращения директора Лещенко россияне начали перепевать «Надежду»

Территория новостей 02:12
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Общество

В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Собака.ru вчера в 14:30
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:53
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В России с 1 апреля повысят пенсии

В России с 1 января 2020 года на 6,6% повысились пенсии.
Кубань 24 02:20
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Энергетика

Цены на нефть растут после минимальных значений накануне

Утром 31 марта отыграли на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель и майские фьючерсы на WTI в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи.
Expert.ru 03:22
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру 29 марта в 17:44
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
SM News 02:48
Общество

Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.
iReactor 29 марта в 08:45
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное