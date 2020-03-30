Экономика
BFM.ruВ Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.
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Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Происшествия
Полиция разыскивает 37-летнего братчанина
В Братске сотрудники полиции объявили в розыск Михаила Чипизубова, родившегося 8 июня 1982 года.
Политика
Трамп считает маловероятным режим карантина в США из-за коронавируса
Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал маловероятным введение карантина по всей территории США из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Общество
В России ограничили количество возвращающихся из-за рубежа граждан
Россия временно ограничивает количество граждан, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Общество
В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Здоровье
В Китае за сутки заболели коронавирусом еще 45 человек
За прошедшие сутки COVID-19 в Китае заразились 45 человек, пять пациентов умерли, 477 выздоровели.
Общество
Военные специалисты из РФ продезинфицировали пансионат в Италии
Было продезинфицировано более 1500 кв. м. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны РФ провела полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».
Общество
Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск
Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Общество
В США допустили «новую волну» коронавируса осенью
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Экономика
Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Общество
В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort
В США в Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек. Также он имеет 12 операционных палат.