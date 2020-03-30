В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно формуле законопроекта, при текущей ставке ЦБ РФ вкладчик будет платить НДФЛ с суммы дохода по депозитам, превышающей 60 тысяч рублей в год.

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

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Происшествия Полиция разыскивает 37-летнего братчанина В Братске сотрудники полиции объявили в розыск Михаила Чипизубова, родившегося 8 июня 1982 года.

Политика Трамп считает маловероятным режим карантина в США из-за коронавируса Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал маловероятным введение карантина по всей территории США из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

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Здоровье Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.

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Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Общество В США допустили «новую волну» коронавируса осенью Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.