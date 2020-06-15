с чего всё началось

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. Соответствующий документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Нижней палаты парламента.

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

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