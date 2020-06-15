Политика
BFM.ruВ Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. Соответствующий документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить262
с чего всё началось
Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».RT на русском04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Космос
Мы все умрем: потенциал использования Солнца
В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе.
Sputnik Абхазия вчера в 10:50
Гаджеты
Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц
Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:40
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Общество
Историк Соколов отказался от адвокатов
Телеканал Санкт-Петербург 06:13
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
Политика
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Lenta.ru 06:58
Энергетика
Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
Песков рекомендовал посмотреть Парад Победы по телевизору
Российская газета 07:43
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Футбол
Лука Модрич: «В „Реале“ скучают по голам и характеру Роналду»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о влиянии форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sports.ru 06:48
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском вчера в 06:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
Шоу-бизнес
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Российский комик Александр Гудков в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» объяснил шутку телеведущей Ксении Собчак, которая в своем YouTube-шоу припомнила изнасилование певца Стаса Костюшкина в детстве.
Lenta.ru 06:26
Происшествия
Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку
Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
Общество
Кадыров приказал отбирать машины за длинные свадебные кортежи
Кавказский узел вчера в 05:35
Политика
На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
RT на русском 02:16