Политика
BFM.ruВ Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. Соответствующий документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».RT на русском04:34
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В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Политика
Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым
У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов.
РБК 08:50
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
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РИА Новости 09:04
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
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Известия вчера в 12:00
Авто
Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca
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ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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Советский спорт 08:23
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В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП
В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".
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Общество
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Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
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BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
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Общество
Названы условия для нового смягчения ограничений на Дону
На заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 15 июня рассказали о критериях для перехода ко второму этапу снятия ограничений в Ростовской области.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
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РИА Новости 09:19
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
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