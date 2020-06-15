с чего всё началось

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. Соответствующий документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Общество Назван заработок Михаила Ефремова По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей. 744

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 24

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, потому что журналисты несколько раз вырезали его публичные извинения, заявил в беседе с "Московским Комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев. 38

Общество Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. 348

Политика Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами. 8

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 874

Политика Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов. 7

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 9

Авто Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.

Происшествия Более пяти тысяч жителей Кубани заразились коронавирусом В Тихорецком и Выселковском районах положительными оказались по 9 тестов на COVID-19, в Гулькевичском - 8. В Сочи количество пациентов увеличилось на два человека. 1,7K

Экономика ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции. 49

Происшествия В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным. 423

Энергетика BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.

Общество Названы условия для нового смягчения ограничений на Дону На заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 15 июня рассказали о критериях для перехода ко второму этапу снятия ограничений в Ростовской области. 12

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева. 13

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 9