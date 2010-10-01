Общество
ГТРК Нижний НовгородВ Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре
Один из авторов документа — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что законопроект уже был внесен на рассмотрение в июле, но правительство указало на требующиеся доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.
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В РАНХиГС прокомментировали правовое регулирование дистанционного общения работодателя и работника
Портал Северного Кавказавчера в 10:23
Российские депутаты предложили разрешить заключать трудовой договор в электронном виде
Победа 3107 июня в 05:00
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Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv вчера в 04:07
Здоровье
Коронавирус подтвержден у 220 человек в Воронежской области
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн вчера в 02:11
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание.
АБН вчера в 22:50
Происшествия
За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Политика
Ливия освободила пленных россиян
Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии освободило двух пленных россиян.
Lenta.ru 01:32
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 08 июня в 10:39
Путешествия
Туристов начнут пускать в Крым с 1 июля – Аксёнов
Туристы из других российские регионов смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ вчера в 09:03
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов
RT на русском 02:11
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Здоровье
Врач оценил риски прививки от СОVID у больных раком
"Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений от вакцинации будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжелые последствия", - рассказал РИА Новости Жуков.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Наука
Искусственный мозг тоже нуждается во сне
Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста 08 июня в 12:43
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Общество
Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS
Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.
REGNUM 02:10
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Здоровье
В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях
Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению.
ФАН 02:52
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
RT на русском 01:54
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Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ 08 июня в 05:05
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Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47