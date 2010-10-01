Общество

ГТРК Нижний НовгородГТРК Нижний НовгородВ Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

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Один из авторов документа — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что законопроект уже был внесен на рассмотрение в июле, но правительство указало на требующиеся доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.
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