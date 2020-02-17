Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23

В Госдуму внесен проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Московский Комсомолецвчера в 12:48

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАССвчера в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 12:52

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новостивчера в 15:13

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридусвчера в 12:47
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Российская газета 00:59
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
РБК 02:45
Общество

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Известия 00:00
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Интерфакс вчера в 04:59
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru 01:49
Политика

Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
РИА Новости 01:31
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском вчера в 07:16
Происшествия

СМИ узнали об аресте в Турции 98 подозреваемых в связях с путчистами

Органы прокуратуры Турции санкционировали аресты 98 человек, подозреваемых в связях с «Террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.
Известия 02:28
Происшествия

Калининградский убийца оставил предсмертную записку

Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
REGNUM 16 февраля в 11:46
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Общество

«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
Московский Комсомолец 01:47
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Здоровье

Карантин в школах Копейского округа повторно продлен на неделю

Карантин в школах Копейского городского округа был введен с шестого февраля на неделю, затем продлен еще на семь дней и сегодня принято решение о повторном продлении.
Урал-пресс-информ 02:38
Здоровье

Об эффективных способах похудеть рассказали немецкие диетологи

Эффективно помогут похудеть такие белковые продукты, как творог с низким содержанием жира, бобовые, яйца, постное куриное мясо и белые сыры.
Соловей.Инфо 01:45
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru вчера в 01:34
Происшествия

В суд направлено ещё одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Генпрокуратура направила в суд ещё одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 01:41
Происшествия

Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
RT на русском вчера в 06:45
Общество

Источник назвал причину отставки начальника московской полиции

РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

Интерфакс 01:24
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa 16 февраля в 10:58
Политика

Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
Южный Федеральный 02:44
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