Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец09:25

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новостивчера в 15:13

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service06:41

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАССвчера в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 12:52
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