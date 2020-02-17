В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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