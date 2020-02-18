Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Коммерсантъ17 февраля в 19:45

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Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

RT на русском18 февраля в 05:40
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