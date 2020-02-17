Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили подземные укрепления боевиков в Анджаре

После освобождения населенного пункта Анджара к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили несколько подземных укреплений боевиков.
РЕН ТВ 21:00
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Происшествия

Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика

Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
РБК 20:50
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Ведомости 16:58
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Происшествия

В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке

Российская газета 06:50
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник 06:24
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском 17:57
Футбол

«Зенит» решил не продлевать контракт с Шатовым

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник Олег Шатов покинет «Зенит» по окончании сезона.
ProstoProSport вчера в 17:10
Происшествия

Известного мецената отправят под суд за похищение в Иркутске

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела известного бизнесмена и мецената, его сына и группы подельников.
EastRussia 19:18
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента Владимира Путина, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:19
Технологии

В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Деловое.ТВ 14:56
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

РИА Новости 20:18
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Общество

Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги постановил взыскать с России $50 млрд в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, передает РИА Новости.
Ruposters.ru вчера в 04:46
Футбол

Аленичев высказался о главном тренере «Спартака» Тедеско

Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:12
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Экономика

ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Коммерсантъ 17 февраля в 17:59
Кино

Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»

Российская газета 02:43
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Здоровье

В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза

Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 06:21
Происшествия

Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде

Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Газета.Ru 19:14
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

РИА Новости 13:53
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Театры

Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре

Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Inc-news.ru 08:31
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