Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru17 февраля в 19:39
Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму
ФАН17 февраля в 16:33
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
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Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Крым покрывается железнодорожной сетью
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ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
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Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Здоровье
Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина
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Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Политика
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Двое заместителей генпрокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
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Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
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Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
Общество
В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Авто
Старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander стартует 28 февраля
Японская компания Toyota намерена стартовать предварительные заказы на новый кроссовер Wildlander с 28 февраля.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Армия и оружие
В США хотят включения новых разработок России в договор СНВ
Американский министр обороны Марк Эспер во время посещения базы стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота высказался по поводу заключения соглашения по контролю над вооружениями между Штатами, Россией и Китаем.
Происшествия
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«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
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Общество
Путин ответил, можно ли прожить на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить цены на газ
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