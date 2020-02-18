Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РБК17 февраля в 21:41

Депутат Бессараб объяснила, почему нельзя индексировать пенсии работающим пенсионерам

ФАН18 февраля в 07:31

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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Свободная Пресса18 февраля в 12:55

В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ17 февраля в 19:45

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

Трудящимся пенсионерам захотели проиндексировать выплаты

Телеканал 360°17 февраля в 18:24
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Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России

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Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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