Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
Читать в источнике
Оценить2,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
К прекращению военных действий в Идлибе призвали лидеры ЕС
"ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия", - говорится в заявлении.
Общество
Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином
Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Общество
В России выдвинули две версии передачи коронавируса
Российские вирусологи выдвинули две версии передачи коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Происшествия
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Авто
Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России
В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Общество
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.
Наука
Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи
Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Происшествия
Россияне отравились газом на сухогрузе во Франции
Россияне пострадали во время травли грызунов на сухогрузе Fri Dolphin. Инцидент произошел в порту французского города Брест.
Хоккей
Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем»
На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0. На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Политика
Глава Евросовета приостановил саммит ЕС, чтобы провести отдельные встречи с лидерами стран
Глава Евросовета Шарль Мишель приостановил работу экстренного саммита ЕС по многолетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы, чтобы провести двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран.