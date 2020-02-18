Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru17 февраля в 19:39
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Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
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Россия и Турция приняли участие в боевых действиях в Сирии с разных сторон конфликта
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Спорт
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Происшествия
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Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
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Малому бизнесу на «упрощенке» отменят налоговую декларацию
Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, отменяющий налоговые декларации для ряда налогоплательщиков, сообщает ТАСС.
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Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
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Общество
В России вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Экономика
В России обвалился спрос на новостройки
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Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.
Политика
В МИД отреагировали на украинские протесты из-за эвакуации из Китая
Единоборства
Уайлдер и Фьюри за реванш получат более 30 миллионов долларов каждый
Официальные гонорары от Атлетической комиссии штата Невада составляют по 5 миллионов долларов каждому из боксеров.
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Авто
Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию
Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.
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Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Экономика
В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования
Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
Общество
В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Политика
В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград
После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
Армия и оружие
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Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
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Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге
Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.