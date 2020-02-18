Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий

Свободная Пресса18 февраля в 12:55

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Накануне.Ru17 февраля в 19:39

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

RT на русском18 февраля в 05:40

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РБК17 февраля в 21:41

В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ17 февраля в 19:45

Депутат Бессараб объяснила, почему нельзя индексировать пенсии работающим пенсионерам

ФАН18 февраля в 07:31

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

РИА Новости 04:05
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку

Бывший главный тренер московского Спартака Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Советский спорт 19 февраля в 14:53
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Профиль 03:07
Происшествия

Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
RT на русском 04:58
Армия и оружие

Россия и Турция приняли участие в боевых действиях в Сирии с разных сторон конфликта

В Минобороны Турции сообщили, что погибли два турецких военных, пять ранено и убито 50 военных сирийской армии.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Спорт

Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил»

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.
Sport.ru 04:00
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Экономика

Малому бизнесу на «упрощенке» отменят налоговую декларацию

Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, отменяющий налоговые декларации для ряда налогоплательщиков, сообщает ТАСС.
Газета Малый бизнес 04:14
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Общество

В России вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Стерлеград 02:00
Экономика

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru 00:15
Религия

Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.
Интерфакс 03:48
Политика

В МИД отреагировали на украинские протесты из-за эвакуации из Китая

Газета.Ru вчера в 19:34
Единоборства

Уайлдер и Фьюри за реванш получат более 30 миллионов долларов каждый

Официальные гонорары от Атлетической комиссии штата Невада составляют по 5 миллионов долларов каждому из боксеров.
Sports.ru 02:55
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Авто

Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию

Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.
MotorPage.Ru 19 февраля в 06:16
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 19 февраля в 12:39
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Экономика

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 02:18
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Политика

В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград

После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
ФедералПресс 03:51
Армия и оружие

ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе

Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
ТК Звезда 04:16
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
Происшествия

Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге

Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
REGNUM 03:15
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