Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 06:41
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ФАН выявил связь решения суда в Гааге по ЮКОСу с катастрофой малайзийского «боинга»
18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и постановил, что РФ в итоге должна выплатить указанную сумму "дочкам" ЮКОСа - Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), которые владели 51% ЮКОСа и его пенсионного фонда Veteran Petroleum Ltd.
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В Германии неизвестные застрелили восемь человек в двух кальянных Восемь человек погибли от огнестрельных ранений в немецком городе Ханау.
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В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль
"Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля", - приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая.
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Гендиректора «Титановой долины» на два месяца отправили в СИЗО
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Энергетика
Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке
"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
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Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
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Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint
В Microsoft Office компания объединила три продукта — текстовый редактор Word, программу для работы с электронными таблицами Excel и программу для создания презентаций PowerPoint.
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В США назвали глупым обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отреагировал на решение Каракаса обратиться в Гаагский суд.
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Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
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Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
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Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса
Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Политика
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
В среду, 19 февраля, делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции.
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Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
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Журнал «Scientific Reports» заинтересовался исследованием тульских ученых
Публикация тульских ученых стала первой в истории издания.
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Музыка
Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона
Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона.