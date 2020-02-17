Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

ФАН выявил связь решения суда в Гааге по ЮКОСу с катастрофой малайзийского «боинга»

18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и постановил, что РФ в итоге должна выплатить указанную сумму "дочкам" ЮКОСа - Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), которые владели 51% ЮКОСа и его пенсионного фонда Veteran Petroleum Ltd.
Народные новости вчера в 22:05
Авто

Европейские продажи Lada снизились в полтора раза

В январе в странах Европейского союза было продано 183 новых автомобиля марки Lada, что на 41,7% меньше, чем в том же месяце 2019 года.
AutoNews вчера в 07:53
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 15:04
Здоровье

В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности

Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Remedium.ru 03:56
Шоу-бизнес

Семенович ответила критикующим ее журналистам

Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 17 февраля в 07:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Гаджеты

Google неожиданно выпустила Android 11

Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
iXBT.com 14:14
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

В Германии неизвестные застрелили восемь человек в двух кальянных Восемь человек погибли от огнестрельных ранений в немецком городе Ханау.
РБК 18:14
Общество

В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль

"Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля", - приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая.
ТАСС 17 февраля в 20:15
Происшествия

В США столкнулись два угнанных подростками автомобиля Lamborghini Urus

REGNUM 14:13
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Свободная Пресса 14:20
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета 02:58
Наука

Медицинский робот научился брать кровь из вены без боли

Американским ученым удалось создать уникального робота, который может легко и безболезненно брать кровь из вены.
Mockva.ru 16 февраля в 20:54
Происшествия

Гендиректора «Титановой долины» на два месяца отправили в СИЗО

Сегодня в Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил в СИЗО на 2 месяца генерального директора "Титановой долины" Артемия Кызласова, под арестом он пробудет до 17 апреля 2020 года.
Екатеринбург в интернете 07:51
Энергетика

Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Вести.Ru 16:08
Технологии

Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
ToDay News Ufa 02:30
Общество

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Lenta.ru 10:38
Театры

Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре

Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Inc-news.ru 08:31
Биатлон

Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Metaratings 10:26
Гаджеты

Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint

В Microsoft Office компания объединила три продукта — текстовый редактор Word, программу для работы с электронными таблицами Excel и программу для создания презентаций PowerPoint.
Lenta.ru 10:47
Политика

В США назвали глупым обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отреагировал на решение Каракаса обратиться в Гаагский суд.
Московский Комсомолец 14:14
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Lenta.ru 17:10
Игры

Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса

Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 13:14
Политика

Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста

В среду, 19 февраля, делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции.
Страна Советов on-line 11:10
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Наука

Журнал «Scientific Reports» заинтересовался исследованием тульских ученых

Публикация тульских ученых стала первой в истории издания.
SM News 17 февраля в 08:14
Культура

Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Экономика сегодня 11:10
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
Музыка

Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона

Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона.
ТАСС вчера в 03:37
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