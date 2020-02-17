Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service18 февраля в 06:41
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Политика
Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Общество
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Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
Армия и оружие
Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
Политика
Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
Авто
Паркетник Kia Sorento получил новые силовые установки и «робот»
Сериал под названием «Раскрытие Kia Sorento» продолжился обнародованием перечня силовых агрегатов.
Общество
В ПФР рассказали о переходе на электронные трудовые книжки
Чиновница рассказала, что работодатель обязан предложить сотруднику выбор между обычной трудовой книжкой и электронной.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
Силуанов раскрыл подробности продажи ОФЗ на 58 млрд рублей единственному покупателю
Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей был иностранный инвестор.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.