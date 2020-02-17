В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Политика Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Армия и оружие Турция начала наступление в Идлибе Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Экономика Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.

Происшествия Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.

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Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.