Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец18 февраля в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service18 февраля в 06:41

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru18 февраля в 01:39

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Политика

Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Вести.Ru 10:53
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие

Турция начала наступление в Идлибе

Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Газета.Ru 08:29
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Происшествия

В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 11:25
Политика

Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая.
ТАСС 11:56
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Спорт

Большунов сломал палку по ходу гонки «Скитура», Спицов отдал ему свою

РИА Новости 09:53
Политика

Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
ТАСС 03:57
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня 00:53
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на ЧМ в Антхольце, Россия — седьмая

Матч ТВ 09:55
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
ToDay News Ufa 18 февраля в 06:30
Авто

Паркетник Kia Sorento получил новые силовые установки и «робот»

Сериал под названием «Раскрытие Kia Sorento» продолжился обнародованием перечня силовых агрегатов.
Драйв вчера в 10:31
Общество

В ПФР рассказали о переходе на электронные трудовые книжки

Чиновница рассказала, что работодатель обязан предложить сотруднику выбор между обычной трудовой книжкой и электронной.
ГЛАС.RU 03:43
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv вчера в 04:12
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Экономика

Силуанов раскрыл подробности продажи ОФЗ на 58 млрд рублей единственному покупателю

Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей был иностранный инвестор.
DP.RU 09:28
Происшествия

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
РИА Новости 11:09
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