Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service06:41
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Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
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Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.