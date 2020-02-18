Экономика
НДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
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Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Здоровье
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, как считает диетолог и специалист по пищевой зависимости Иван Алименко, информацию о тяжких последствиях для любителей энергетиков распространяют, по большей части, «конкурирующие фирмы».
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Греческий суд приговорил российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к 395 годам тюрьмы.
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
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Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Общество
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Политика
Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Шоу-бизнес
Жену Джигана выписали из роддома
18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
Политика
Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада
Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Происшествия
Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»
Футболисты бельгийского «Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед».
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Футбол
Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы
Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.
Гаджеты
OmniVision представила свой первый 64 Мп фотодатчик для смартфонов
Первые смартфоны с представленным датчиком OV64C могут появиться в третьем квартале 2020 года.
Экономика