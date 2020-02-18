Экономика

НДН.инфоНДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
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Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

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РЕН ТВ вчера в 19:16
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В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

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REGNUM вчера в 05:34
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Отображалось это сообщение в приложении Find My Mobile и состояло оно только из цифры «1». Пользователи рассказывают, что после того, как они нажимали на это уведомление, строка просто исчезает из шторки.
Что происходит вчера в 18:29
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

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Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает РИА Новости.
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Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах

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Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
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Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
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Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

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Пятимесячной девочке из Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на укол

В Екатеринбурге закрыт сбор средств на лечение пятимесячной девочки. Об этом в инстаграм написали её родители.
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Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах

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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
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Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 19 февраля в 07:12
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста

Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
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