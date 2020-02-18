Экономика
НДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
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В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
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Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
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В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
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Отображалось это сообщение в приложении Find My Mobile и состояло оно только из цифры «1». Пользователи рассказывают, что после того, как они нажимали на это уведомление, строка просто исчезает из шторки.
Экономика
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По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Жена Диброва опубликовала его фото из больницы
Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Политика
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Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Общество
Пятимесячной девочке из Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на укол
В Екатеринбурге закрыт сбор средств на лечение пятимесячной девочки. Об этом в инстаграм написали её родители.
Общество
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Гаджеты
Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах
Недавно в Сети появились рендеры готовящегося к дебюту гаджета с поддержкой 5G.
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
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Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста
Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.