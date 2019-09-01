Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательВ Госдуму внесен законопроект о МРОТ на следующий год

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с изменениями в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», который установит новый размер МРОТ на будущий год.
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