Экономика
Современный ПредпринимательВ Госдуму внесен законопроект о МРОТ на следующий год
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с изменениями в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», который установит новый размер МРОТ на будущий год.
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К МРОТ предложили ввести повышающий коэффициент
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 сентября в 08:47
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Происшествия
Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм вчера в 00:11
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
РБК вчера в 13:02
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100
Ведомости вчера в 10:08
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Леди Гага удивила поклонников необычным названием нового альбома
Американская певица и актриса Леди Гага написала в Twitter, что намерена назвать свой новый альбом ADELE.
Российская газета вчера в 22:05
Армия и оружие
Выжить и вернуться: как в СССР готовили лучший в мире спецназ
С конца 1969 года в областные и республиканские отделы КГБ стала ежегодно поступать секретная разнарядка - прислать в центральный аппарат личные дела лучших оперативных сотрудников, физически выносливых, обладающих опытом агентурной работы, владеющих иностранными языками.
ТК Звезда вчера в 06:20
Единоборства
Александр Емельяненко подрался с соперником до боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.
Lenta.ru 02:44
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Авто
Renault вывел на рынок рестайлинговый хэтчбек Kwid
Французский автопроизводитель Renault объявил старт продаж рестайлинговых хэтчбеков Kwid.
Letnews.ru вчера в 01:40
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций.
Известия 03:26
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Политика
CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Происшествия
Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе
В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Экономика
Экономист рассказал о конфискации денег российских пенсионеров
Экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев заявил, что происходящее сегодня в России называется конфискацией, а не пенсионной реформой, нацеленной на улучшение качества жизни россиян, а также повышение доходов пенсионеров, в том числе будущих, сообщает DEITA.
Deita.ru 03:15
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Энергетика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10X
Live24 02:12
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32