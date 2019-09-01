Экономика
УпрощёнкаС 1 октября в Москве повышен МРОТ
Минимальная зарплата в Москве увеличивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления о новом прожиточном минимуме в регионе (п. 3.1.2 Московского трехстороннего соглашения). Таким образом, новый МРОТ в Москве в размере 20 195 руб. действует с 1 октября 2019 года.
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К МРОТ предложили ввести повышающий коэффициент
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 сентября в 08:47
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Судебные приставы арестовали имущество одной из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти "Дальпитерстрой".
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На Украине продолжаются протесты против «формулы Штайнмайера»
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
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Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
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Известия 01 октября в 15:57
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Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
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Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
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Газета.Ru вчера в 15:46
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Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
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Российское ведомство предложило не повышать утильсбор для подержанных легковых машин (старше 3 лет), а также для большинства подержанных коммерческих авто.
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РИА Новости вчера в 07:30
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
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СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
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Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46