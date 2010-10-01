с чего всё началось

По предварительным данным, документ имеет все шансы получить поддержку в Госдуме. На социальную доплату могут рассчитывать пенсионеры с доходом меньше уровня прожиточного минимума. В законопроекте также прописано, что определять его размер необходимо в каждом регионе отдельно.

В Госдуму внесен законопроект о доплатах к пенсии

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