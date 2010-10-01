Общество

Дни24Дни24В Госдуму внесен законопроект о доплатах к пенсии

По предварительным данным, документ имеет все шансы получить поддержку в Госдуме. На социальную доплату могут рассчитывать пенсионеры с доходом меньше уровня прожиточного минимума. В законопроекте также прописано, что определять его размер необходимо в каждом регионе отдельно.
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с чего всё началось
Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.
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