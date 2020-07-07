с чего всё началось

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1

Общество Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году. 115

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. 144

Происшествия В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса 63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.

Экономика «Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.

Армия и оружие Focus: российский «всеядный Прометей» значительно опережает западные аналоги Автор статьи, вышедшей в издании, назвал российскую зенитную систему С-500 "всеядным Прометеем", способным уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и прочие угрозы в небе и космосе.

Общество Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. 19

Происшествия Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.

Здоровье В Саратовской области 980 медиков заболели коронавирусом В Саратовской области 980 медиков заразились коронавирусной инфекцией, сообщила сегодня, 6 июля, замминистра здравоохранения региона Асят Выкова на традиционном брифинге, посвященном проблеме распространения и профилактике коронавирусной инфекции.

Футбол Иванович покинул расположение «Зенита» и улетел в Сербию Сербский защитник Бранислав Иванович может не помочь «Зениту» в оставшихся играх российской Премьер-лиги.

Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 11

Происшествия Полиция Австрии не исключает, что убийство россиянина могло быть заказным Баумшлагер отметил, что правоохранители не исключают того, что это могло быть заказное убийство, с одной стороны, а с другой – могла произойти ссора.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 21

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.