Общество
Pressa40В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам
Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета07 июля в 05:31
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В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
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Экономика
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Общественное мнение 06:20
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Иванович покинул расположение «Зенита» и улетел в Сербию
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По какой причине сервис принял столь отвратительное решение, пока не уточнено.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»
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Общество
У организатора кампании против поправок к Конституции начался обыск
В Москве представители силовых структур пришли с обыском в квартиру одного из организаторов кампании «Нет!» против поправок в Конституцию России политика, муниципального депутата Юлии Галяминой.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
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