с чего всё началось

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Экономика ВВП Украины упал ниже 6% Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило, что за январь-май этого года ВВП страны обвалился до 5,9%.

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,2K

Происшествия В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя. 4

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 57

Политика В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции. 136

Здоровье Планету накроют три магнитные бури в июле Наступление трех магнитных бурь может вызвать обострение старых хронических заболеваний и поломки в технике.

Политика Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. 157

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.

Экономика Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. 32

Автоспорт Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.

Общество Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля Американский производитель электрокаров Tesla очень близок к разработке автомобиля с технологией полной автоматизации, заявил глава компании Илон Маск на прошедшей в видеоформате ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту. 5

Политика ВШЭ: спор вокруг Курил можно решить с помощью китайского опыта Опыт разрешения российско-китайских территориальных споров можно использовать для разрешения российско-японских споров, заявила преподаватель и научный сотрудник Международной лаборатории по изучению мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики Ольга Пузанова 5 июля в своей статье в журнале The National Interest. 3