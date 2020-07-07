Общество
Pressa40В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам
Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета07 июля в 05:31
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В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
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