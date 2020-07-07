Общество

Pressa40Pressa40В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект
 о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.
Российская газета07 июля в 05:31

Подробнее о событии

Россиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб

Газета.Ru03:14

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Российская газета07 июля в 05:31

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUM07 июля в 04:30
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Политика

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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Политика

В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова

Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова.
РБК 06:23
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9 июля «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
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Общество

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Общество

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Здоровье

Планету накроют три магнитные бури в июле

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Кино

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Политика

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Финансы

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Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

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Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
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Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

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Автоспорт

Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии

Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.
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Общество

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"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
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Армия и оружие

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Общество

Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля

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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 276 носителей коронавируса

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Политика

ВШЭ: спор вокруг Курил можно решить с помощью китайского опыта

Опыт разрешения российско-китайских территориальных споров можно использовать для разрешения российско-японских споров, заявила преподаватель и научный сотрудник Международной лаборатории по изучению мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики Ольга Пузанова 5 июля в своей статье в журнале The National Interest.
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

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Политика

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