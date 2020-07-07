Общество
Pressa40В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам
Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета07 июля в 05:31
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В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах пенсионерам от 75 лет
Народные новости07 июля в 05:08
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Газета.Ru 05:52
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Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
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РИА Новости 06:19
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В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
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Владимир Сипягин прокомментировал задержание Сергея Фургала
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде
Власти Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в столице страны.
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Порошенко признался в организации диверсии на севере Крыма
Экс-президент соседней страны Пётр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма была организована военной разведкой Украины.
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