с чего всё началось

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. 575

Общество Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток. 544

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Политика Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. 429

Общество Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. 1

Политика Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты от его фракции могут покинуть Госдуму в связи с задержанием губернатора Хабаровского края, члена партии Сергея Фургала. 1,4K

Футбол Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 2

Общество Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест. 5

Политика Владимир Сипягин прокомментировал задержание Сергея Фургала О задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 9 июля.