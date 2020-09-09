ЦБ РФ допустил падение цены на нефть до $25

Темп восстановительного роста российской экономики будет превышать потенциальный в 2021–2022 годах и окажется близким к нему в 2023 году, считает ЦБ Цены на нефть, согласно базовому прогнозу ЦБ, стабилизируются на уровне $50 за баррель к концу 2022 года.