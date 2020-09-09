В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
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