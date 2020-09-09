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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Ру8 сентября в 07:59
Подробнее о событии
URA.Ru

Россиянам хотят начислить компенсации за недоплаченные пенсии

URA.Ruвчера в 21:22
Московский Комсомолец

ПФР планируют обложить пени за неправильно начисленные пенсии

Московский Комсомолецвчера в 21:14
News.ru

Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ru8 сентября в 06:53
Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газета8 сентября в 07:12
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАСС8 сентября в 06:59
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьград8 сентября в 08:47
REGNUM

Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

REGNUM8 сентября в 06:10

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей
РИА Новости05:49

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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ЦБ РФ допустил падение цены на нефть до $25

Темп восстановительного роста российской экономики будет превышать потенциальный в 2021–2022 годах и окажется близким к нему в 2023 году, считает ЦБ Цены на нефть, согласно базовому прогнозу ЦБ, стабилизируются на уровне $50 за баррель к концу 2022 года.
Росбалт09:03
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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