Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Так, за это деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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Сергей Миронов внес законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Государственная Дума РФ05:42
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