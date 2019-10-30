Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Так, за это деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

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