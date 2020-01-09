Транспорт
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.РБК05:17
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