с чего всё началось

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

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