Транспорт

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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с чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован
 в базе нижней палаты парламента.
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