На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

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