Общество
КоммерсантъВ Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
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Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляже
Татар-информ 08:38
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество
В России создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Планируется также, что в будущем, после проведения всех необходимых исследований, вакцину можно будет применять и для защиты детей.
Волгодонская правда вчера в 09:35
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
РИА Новости 19:36
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru 06:21
Происшествия
В Мурманске девять улиц остались без электричества и воды
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Мурманской области, предварительной причиной отключения стало короткое замыкание на подстанции.
Вечерний Мурманск 17:22
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Экономика
Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты
58 из 85 российских регионов будут вынуждены проводить секвестр бюджетов либо экстренно привлекать кредиты, прогнозируют в рейтинговом агентстве АКРА.
Известия 20:10
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Армия и оружие
День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
Военное обозрение 17:01
Космос
В Роскосмосе рассказали о планах испытания двух новых ракет
Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв заявил, что страт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту открывает новый этап для мировой космической программы.
Говорит Москва 05:24
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Замана 29 мая в 01:21
Общество
В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
РИА Новости 28 мая в 23:01
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 оценен в 70 тысяч рублей
Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 69 990 рублей. Старт продаж намечен на 4 июня.
Megaobzor.com 28 мая в 17:05
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Экономика
Названа среднемесячная зарплата бюджетников в Новосибирской области
В первом квартале 2020 года среднемесячная зарплата бюджетников в Новосибирской области составила порядка 38741 рублей.
Сиб.фм 19:32
Происшествия
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Lenta.ru 20:01
Политика
Евросоюз выдвинул ультиматум для Лондона
Как сообщает Times, во время тяжелого диалога ЕС выдвинул Лондону грозный ультиматум.
Политическая Экспертиза 14:58
Футбол
Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК 17:46
Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина»
Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.
News.ru 16:22