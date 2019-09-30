Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году внесен в Госдуму правительством России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне прожиточного минимума в размере 100%, как того требует законодательство.

В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ

Политика В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.

Политика В Париже началось прощание с Жаком Шираком В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Армия и оружие В Генштабе ВС РФ рассказали, сколько человек призовут в армию осенью Бурдинский добавил, что призванную комиссию прошли порядка 580 тыс. человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные были освобождены или получили отсрочку.

Политика На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Политика Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.

Политика Кличко подал в суд на правительство Украины Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.

Происшествия Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Армия и оружие Танки Т-90М поступили в российские войска «Уралвагонзавод» отправил в распоряжение российской армии первую партию модернизированных танков Т-90М, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на заявление главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова.

Политика Бориса Джонсона обвинили в домогательствах Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах.

Фигурное катание Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.

Энергетика В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн.

Происшествия В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.

Экономика В России может подорожать молочная продукция В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.

Футбол Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

Политика Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алма-Аты, обусловленной необходимостью облетать Россию.

Гаджеты В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11 Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.