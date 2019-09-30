Экономика
9111.ruВ Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году внесен в Госдуму правительством России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне прожиточного минимума в размере 100%, как того требует законодательство.
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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ
Царьград27 сентября в 02:45
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Армия и оружие
В Генштабе ВС РФ рассказали, сколько человек призовут в армию осенью
Бурдинский добавил, что призванную комиссию прошли порядка 580 тыс. человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные были освобождены или получили отсрочку.
ФАН 08:47
Футбол
Пике призывает «Барселону» к единству
Евро-футбол.ру вчера в 16:53
Политика
На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов
Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.
Эхо Москвы 09:32
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Кличко подал в суд на правительство Украины
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.
RT на русском 10:12
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие
Танки Т-90М поступили в российские войска
«Уралвагонзавод» отправил в распоряжение российской армии первую партию модернизированных танков Т-90М, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на заявление главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова.
Хакасия-Информ вчера в 22:42
Политика
Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах.
Мойка78 вчера в 16:33
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Энергетика
В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн
Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн.
РБК 03:28
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Происшествия
В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ
Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 05:26
Экономика
В России может подорожать молочная продукция
В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.
ДЕЛА.ru вчера в 23:43
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз
Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
WMJ.ru 03:55
Политика
Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алма-Аты, обусловленной необходимостью облетать Россию.
Lenta.ru 09:50
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Футбол
Павел Мамаев: «Все в жизни оступаются, так получилось»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что хочет многое поменять в своей жизни.
Матч ТВ 08:59