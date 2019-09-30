Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году внесен в Госдуму правительством России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне прожиточного минимума в размере 100%, как того требует законодательство.

В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ

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