Экономика

9111.ru9111.ruВ Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году внесен в Госдуму правительством России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне прожиточного минимума в размере 100%, как того требует законодательство.
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МРОТ в 2021 году планируют довести до 12445 рублей

Парламентская газета03:40

Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

РБК30 сентября в 10:47

Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

URA.Ru30 сентября в 08:55

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

РИА Новости30 сентября в 08:21

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда внесен в Госдуму

ТАСС30 сентября в 07:47

В Госдуму внесён законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

RT на русском30 сентября в 07:47

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

REGNUM30 сентября в 07:14
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Политика

Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Политика

Путин рассказал о целях строительства «Северного потока-2»

Как отметил Владимир Путин, строительство "Северного потока - 2" носит исключительно коммерческий характер, без политической подоплеки.
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Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

В нью-йоркском зоопарке в Бронксе посетительница проникла в вольер со львом и принялась размахивать руками и танцевать перед диким животным.
Аргументы недели 07:59
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика

Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество

Никто из врачей онкоцентра Блохина пока не уволился

В аккаунте сообщества «Альянс врачей» в Твиттере сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии сообщили, что идут к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 04:07
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 30 сентября в 12:01
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Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья

Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
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Футбол

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
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Космос

Американцы испытали водно-плазменный двигатель

Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Авто

В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей

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Авто

Новые BMW X5 M и X6 M поразили мощностью и динамикой

Новые BMW X5 M и X6 M оснащены системой полного привода M xDrive с активным дифференциалом.
Российская газета 02:11
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Армия и оружие

Оторвало ноги: на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая ВСУ

Rusvesna.su 30 сентября в 09:05
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
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Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
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Данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе

В базе содержались имена и фамилии, адреса, телефоны, паспортные данные, ИНН и суммы уплаченных налогов.
Клопс вчера в 11:20
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

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На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Политика

Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13
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