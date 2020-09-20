Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы

Проект гласит, что с начала следующего года произойдет рост ставки в отношении россиян, доходы которых за налоговый период превышают 5 млн рублей.
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Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

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В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

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Под закон о повышенном налоге попадут депутаты и правительство

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Налог на доход в России вырастет до 15%

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Нижний сейчас19 сентября в 02:13
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В Тверской области разбился истребитель Су-30

Газета.Ru 08:15
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РИА Новости 07:25
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Политика

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известия вчера в 10:00
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Политика

Глава СКР Александр Бастрыкин с рабочей поездкой прибыл в Дагестан

Махачкала, 22 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 22 сентября прибыл в Дагестан.
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Профиль 04:44
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Политика

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко.
Российская газета 05:22
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Общество

В Великобритании объявили о серии новых ограничений из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес

Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что получает "довольно большую пенсию".
РИА Новости 08:21
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Общество

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
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Политика

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15
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Происшествия

Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
Вести.Ru 01:35
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Происшествия

Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО

ЮграPRO вчера в 09:37
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Политика

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM 06:17
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Экономика

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 18:21
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Футбол

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче восьмого тура РПЛ с «Ростовом».
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости 05:51
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Политика

Кипр заблокировал санкции в отношении Белоруссии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель полагает, что консенсус относительно санкций против Белоруссии среди глав МИД стран Евросоюза существует и решение будет принято на следующей встрече.
Вести.Ru вчера в 12:52
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Происшествия

Дочь московского дизайнера пропала после выхода из школы

Вести.Ru 05:00
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Происшествия

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

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Технологии

Nvidia купит Arm более чем за 40 миллиардов долларов

Nvidia согласилась приобрести компанию Arm более чем за 40 млрд долл. Оплата будет осуществляться деньгами и акциями.
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Фигурное катание

Фигуристка Радионова завершила спортивную карьеру

Первая в истории дважды чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова завершает спортивную карьеру.
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Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.
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Неймара могут дисквалифицировать до конца года за расистский скандал

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В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.
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Во вторник ряд интернет-изданий опубликовал сообщения о том, что на фоне обострения отношений с Североатлантическим альянсом белорусским военным якобы удалось «захватить» 8 боевых самолетов НАТО.
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«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов

Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
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Журналист российского происхождения найден мертвым в Стамбуле

Lenta.ru 08:19
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