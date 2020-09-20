Экономика
Evo-rus.comВ Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы
Проект гласит, что с начала следующего года произойдет рост ставки в отношении россиян, доходы которых за налоговый период превышают 5 млн рублей.
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Под закон о повышенном налоге попадут депутаты и правительство
Московский Комсомолец20 сентября в 05:07
«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг
Нижний сейчас19 сентября в 02:13
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Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
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К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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Народный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что получает "довольно большую пенсию".
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Общество
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
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Политика
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15
Происшествия
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
Вести.Ru 01:35
Происшествия
Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО
ЮграPRO вчера в 09:37
Политика
Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России
Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM 06:17
Экономика
Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 18:21
Футбол
«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче восьмого тура РПЛ с «Ростовом».
LiveSport.ru 08:21
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости 05:51
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Кипр заблокировал санкции в отношении Белоруссии
Глава евродипломатии Жозеп Боррель полагает, что консенсус относительно санкций против Белоруссии среди глав МИД стран Евросоюза существует и решение будет принято на следующей встрече.
Вести.Ru вчера в 12:52
Происшествия
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском 04:38
Технологии
Nvidia купит Arm более чем за 40 миллиардов долларов
Nvidia согласилась приобрести компанию Arm более чем за 40 млрд долл. Оплата будет осуществляться деньгами и акциями.
Computerworld Россия вчера в 05:43
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«Ак Барс» сыграет в Казани против «Авангарда»
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Фигуристка Радионова завершила спортивную карьеру
Первая в истории дважды чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова завершает спортивную карьеру.
Известия 07:27
Экономика
Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
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Неймара могут дисквалифицировать до конца года за расистский скандал
Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес и форвард «ПСЖ» Неймар могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года.
Metaratings 08:12
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В ЛНР задержали агента украинских спецслужб
«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3
Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru 06:00
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Белорусские военные захватили восемь боевых самолётов НАТО
Во вторник ряд интернет-изданий опубликовал сообщения о том, что на фоне обострения отношений с Североатлантическим альянсом белорусским военным якобы удалось «захватить» 8 боевых самолетов НАТО.
Военное дело 08:05
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«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов
Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
Российская газета 03:39