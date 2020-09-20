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Evo-rus.com
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы

Проект гласит, что с начала следующего года произойдет рост ставки в отношении россиян, доходы которых за налоговый период превышают 5 млн рублей.В источнике
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REGNUM

Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

REGNUM19 сентября в 12:13
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
Московский Комсомолец

Под закон о повышенном налоге попадут депутаты и правительство

Московский Комсомолец20 сентября в 05:07
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
Карелинформ

Налог на доход в России вырастет до 15%

Карелинформ19 сентября в 03:36
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45
Нижний сейчас

«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг

Нижний сейчас19 сентября в 02:13

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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Возобновились съемки третьего фильма о «Фантастических тварях»

Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн рассказал Шону О’Коннеллу из CinemaBlend, что актеры и съемочная группа, задействованные в фильмах "Фантастические твари и где они обитают", возобновили работу над третьей частью франшизы.
РИА Новости00:29

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция" "Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат", — говорится в сообщении.
REGNUM02:04
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