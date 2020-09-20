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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы

Проект гласит, что с начала следующего года произойдет рост ставки в отношении россиян, доходы которых за налоговый период превышают 5 млн рублей.В источнике
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REGNUM

Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

REGNUM19 сентября в 12:13
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
Московский Комсомолец

Под закон о повышенном налоге попадут депутаты и правительство

Московский Комсомолец20 сентября в 05:07
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
Карелинформ

Налог на доход в России вырастет до 15%

Карелинформ19 сентября в 03:36
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45
Нижний сейчас

«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг

Нижний сейчас19 сентября в 02:13

У игроков и главного тренера ХК «Салават Юлаев» обнаружили коронавирус

По словам генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александра Курносова, первично положительный результат на COVID-19 получили три представителя уфимской команды: главный тренер Томи Ламса, форварды Маркус Гранлунд и Данила Башкиров.
Стерлеград05:33
2

Песков: США впали в санкционную зависимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Аргументы и Факты06:50
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон»

«Горожане» одержали свою первую победу в первом для себя матче в новом сезоне, «Вулверхэмптон» потерпел первое поражение при одной победе над «Шеффилдом» (2:0). В следующем туре «Ман Сити» сыграет дома с «Лестером», а «Вулвз» отправятся в гости к «Вест Хэму».
LiveSport.ru17:20

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
РИА Новости07:25
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Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе

Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб.
РИА Новости07:39

Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 2402:32
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Бестселлер POCO X3 NFC стал доступнее сразу после анонса

В рамках запущенной накануне акции покупатели могли не только сэкономить от 70 до 92 долларов, но и получить в подарок беспроводную гарнитуру «Редми Air Dots S». Соответствующий лот в составе смартфона с памятью 6/64 Гб и упомянутыми наушниками был раскуплен буквально за 10 минут после начала продаж.
Srnsk05:05

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекеров04:06
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