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REGNUM
REGNUM

Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

Москва, 19 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на доходы физлиц) для российских граждан до 15% на доходы более 5 млн рублей позволит получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.В источнике
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Интерфакс

Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

Интерфакс01:45
Нижний сейчас

«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг

Нижний сейчас19 сентября в 02:13
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
Парламентская газета

Госдума рассмотрит пакет изменений в Бюджетный кодекс

Парламентская газетавчера в 09:20
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45
REGNUM

В «Партии роста» раскритиковала законопроект о росте НДФЛ на высокие доходы

REGNUMвчера в 10:13

Больным коронавирусом на дому в Саратове хотят выдавать вакцину

Сегодня, 22 сентября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на конференции в пресс-центре регионального правительства отчитался, что бригады скорой помощи не справляются из-за высокой нагрузки.
КП - Саратов02:25
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

Прокачка по газопроводу "Сила Сибири", по которому газ поступает российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай, возобновилась во вторник после проведения плановых профилактических работ, говорится в сообщении "Газпрома".
ТАСС02:12