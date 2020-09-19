Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей
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Москва, 19 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на доходы физлиц) для российских граждан до 15% на доходы более 5 млн рублей позволит получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.В источнике
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