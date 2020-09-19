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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ опубликован в думской электронной базе.В источнике
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ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений

ТАСС17:53
ФАН

Корректировка НДД в нефтяной отрасли принесет бюджету РФ 237 млрд рублей

ФАН20:27
Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
Парламентская газета

В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья

Парламентская газета17:17
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Коммерсантъ23:19
ПРАЙМ

Корректировка механизма НДД в «нефтянке» и НДПИ принесет бюджету РФ 237 млрд руб в год

ПРАЙМ18:50
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52

Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой
REGNUM21:16
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Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
5,1K

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ruвчера в 03:50
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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