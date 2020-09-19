В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ опубликован в думской электронной базе.В источнике
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В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья
Парламентская газета17:17
Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября
Финмаркетвчера в 11:52