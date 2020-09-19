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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ опубликован в думской электронной базе.В источнике
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Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Коммерсантъ23:19
ПРАЙМ

Корректировка механизма НДД в «нефтянке» и НДПИ принесет бюджету РФ 237 млрд руб в год

ПРАЙМ18:50
Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
Парламентская газета

В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья

Парламентская газета17:17
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений

ТАСС17:53
RT на русском

В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть

RT на русском17:49
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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В Пермском крае усилили масочный режим

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
RT на русскомвчера в 11:06
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Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
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