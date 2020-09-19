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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ опубликован в думской электронной базе.В источнике
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Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Коммерсантъ23:19
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений

ТАСС17:53
Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
RT на русском

В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть

RT на русском17:49
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52
Царьград

Повышение НДПИ: Белоусов изъял сверхдоходы у олигархов

Царьградвчера в 11:37
Наша версия

Эксперты: металлурги и химики помогут снять российский бюджет с «нефтяной иглы»

Наша версиявчера в 09:39

Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы

Бывший депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что страна счастлива победе тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы
Газета.Ru03:31

Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, снимающее ограничение на число участников массовых мероприятий и вносящее изменения в организацию дополнительного образования.
Столица на Онего04:03

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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