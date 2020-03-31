Коронавирус
Российская газетаФизлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Госдума приняла во втором чтении норму о предоставлении кредитных каникул гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Принятие документа связано с поручением президента РФ на фоне ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, и они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАСС05:29
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