Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФизлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы

Госдума приняла во втором чтении норму о предоставлении кредитных каникул гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Принятие документа связано с поручением президента РФ на фоне ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, и они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС05:29

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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правда03:44

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфакс04:38

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известия04:00

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАСС05:29

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru03:39

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ03:37

Поправки о кредитных каникулах Госдума обсудит 31 марта

REGNUM03:19
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Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода

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Ведомости 03:20
Политика

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Здоровье

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу СOVID-19.
Znak.com 05:25
Энергетика

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Lenta.ru 02:00
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Армия и оружие

В Ливии сбит турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
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Общество

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Известия 06:04
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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Авто

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Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
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Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
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Единоборства

Президент UFC: бой Хабиба и Фергюсона никто не отменял

Сегодня прочитал новость о том, что вероятно поединок Хабиба и Тони не состоится.
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Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Newia.ru вчера в 14:08
Армия и оружие

В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57

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Российская газета 02:43
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
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Геркус оценил финансовые потери клубов из-за коронавируса

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус на примере «Спартака» оценил возможные финансовые потери российских клубов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:40
Общество

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
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Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

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Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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