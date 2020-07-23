В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

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